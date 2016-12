Boxing Day: les Diables en action au lendemain de Noël

Boxing Day oblige, la 18 e journée de Premier League lance les hostilités d’une semaine folle avec trois journées de championnat réparties sur 8 jours. Les joueurs râlent, les entraîneurs hurlent à l’indigestion, mais les fans adorent. S’il n’y a pas d’affiche d’exception ce lundi, quelques rencontres voudront toutefois le coup d’œil nottament grâce à la présence de nombreux belges sur les prés anglais.

Watford-Crystal Palace (12h30) : Kabasele attend Benteke et Allardyce

Sam Allardyce, 62 ans, est de retour en Premier League. Tout le monde aura en effet les yeux rivés sur celui qui fut contraint de quitter son poste de sélectionneur de l’Angleterre en septembre après avoir été impliqué par la presse dans des pratiques irrégulières liées aux transferts. Débarqué à l’avant-veille de Noël à la tête de Palace, Allardyce a pour mission de sauver les Eagles après un début de saison chaotique. L’ancien manager de Bolton (1999-2007) ou West-Ham (2011-2015) comptera plus que jamais sur les services de Christian Benteke (8 buts cette saison) pour perforer la défense de Watford dans laquelle on pourrait retrouver Christian Kabasele au coup d’envoi.

Arsenal-West Bromwich (16h) : Wenger veut passer un cap

Défaits à Everton puis Manchester City, les Gunners d’Arsène Wenger connaissent leur premier coup d’arrêt cette saison après avoir traversé plus de quatre mois sans défaite en championnat (ainsi qu’en Ligue des Champions). Contre le West Bromwich de Nacer Chadli, la bande à Alexis Sanchez (12 buts cette saison et à une petite longueur de Diego Costa) compte bien reprendre sa marche en avant.

Burnley-Middlesbrough (16h) : Defour a besoin d’air

Sur le banc lors deux dernières sorties (et défaites) de Burnley, Steven Defour devrait profiter des mauvais résultats de ses coéquipiers à West-Ham et Tottenham pour récupérer sa place dans le onze de base de Sean Dyche pour la réception d’un concurrent direct dans la course au maintien, le Middlesbroudh des « liégeois » Victor Valdes et Julien De Sart, eux aussi à la traîne en championnat avec 18 points en autant de journées, soit un de plus que leur adversaire du jour.

Chelsea-Bournemouth (16h) : Courtois et Hazard déjà en route vers le titre ?

Avec six points d’avance sur leur plus proche poursuivant, Liverpool, les Blues sont-ils en route vers un sixième titre de champion d’Angleterre ? En cas de succès contre Bournemouth, Eden Hazard et les siens repousseraient en tout cas Liverpool à 9 unités dans l’attente de la rencontre entre les Reds et Stoke City prévue ce mardi (18h15). Thibaut Courtois voudra lui enchaîner avec un 11e match sans prendre de but, histoire de confirmer son statut de gardien le moins perméable de Premier League cette saison.

Leicester-Everton (16h) : Lukaku et les Toffees en recherche de confiance

180 minutes sans marquer pour Romelu Lukaku (9 buts cette saison) contre Arsenal puis Liverpool, c’en est déjà beaucoup pour l’attaquant des Diables. En déplacement chez le champion d’Angleterre, Lukaku espère retrouver la réussite devant le cadre et se rapprocher de Diego Costa au classement des buteurs. Pour Everton et Ronald Koeman, tout autre résultat qu’une victoire serait accueilli avec scepticisme après un début de saison compliqué qui éloigne déjà les Toffees des places européennes. En l’absence de Yannick Bolasie, blessé aux ligaments et absent jusqu’en fin de saison, Kevin Mirallas devrait être titulaire.

Manchester United- Sunderland (16h) : Le retour des bannis à Manchester

Prêté par Manchester City à Sunderland, Jason Denayer voudra profiter du rebond de Sunderland depuis un bon mois (12/21) pour jouer un vilain tour à l’ennemi de toujours des Citizens. Si David Moyes doit se passer des services d’Adnan Januzaj, prêté par United à Sunderland, mais dans l’impossibilité contractuelle d’affronter son club propriétaire, l’entraîneur écossais rêvera néanmoins de venir glaner un succès de prestige dans son ancienne maison. Successeur désigné de Sir Alex Ferguson à l’été 2013, l’ancien coach d’Everton n’a jamais convaincu lors de son année passée à United. Il y aura de la revanche dans l’air à Old-Trafford !

Swansea-West-Ham (16h) : Un match sans

Les Gallois reçoivent les Hammers au Liberty Stadium, ce sera aussi la seule rencontre du jour sans Belge au coup d’envoi !

Hull City-Manchester-City (18h15) : De Bruyne sur sa lancée

Dernier match de la journée, le déplacement des hommes de Pep Guardiola chez la lanterne rouge, Hull City. Meilleur passeur du championnat avec 10 assists, Kevin De Bruyne voudra continuer sur sa lancée après deux succès contre Watford et Arsenal à chaque fois marqué par l’omniprésence du Diable.