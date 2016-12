Frameries: Aurélie Vannerom, 21 ans, se confie 20 jours avant la finale de Miss Belgique

Nous avons déjà commencé les répétitions. Nous en avons déjà eu trois, le dimanche. Dimanche dernier, par contre, comme Lenty (Ndlr : Lenty Frans, la Miss Belgique actuelle) était à Washington pour l’élection de Miss Monde, la répétition n’a pas eu lieu. Darline (Ndlr : Darline Devos, organisatrice du concours en Belgique) est allée la voir sur place. Juste après Noël, ces 26, 27 et 28 décembre, nous aurons trois jours de répétition non-stop. On reste sur place, à l’hôtel. Et la semaine juste avant la finale, on part une semaine complète pour continuer à préparer le spectacle.