Mons: 75 personnes dans le besoin ont pu, elles aussi, déguster un menu de Noël (vidéo)

La vie n’a pas souvent fait de cadeaux aux 75 personnes qui, ce dimanche 25 décembre, ont tout de même pu goûter à la magie de Noël. Dès 10h, les premiers des 50 bénévoles, principalement des étudiants et des travailleurs sociaux, sont arrivés sur le campus de la Plaine de Nimy, endroit choisi par l’organisateur Justin Remacly, étudiant en psychologie à l’Université de Mons.

Avec l’aide de l’ASBL Solidarité SDF-Mons et l’association générale des étudiants de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, le jeune homme de 24 ans s’est réjoui de pouvoir offrir, après un mois de préparation et dans des locaux mis à disposition par l’UMons, un menu composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert.

Découvrez l’intégralité de notre reportage dans notre édition numérique