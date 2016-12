Les réseaux sociaux bien plus utilisés que les SMS pour souhaiter les vœux de Noël: les Diables en raffolent (photos)

Les opérateurs téléphoniques belges ont en effet constaté une nouvelle hausse exponentielle du transfert de données via smartphones au cours de la nuit aux dépens des SMS.

Chez Proximus, premier opérateur du pays, l’utilisation des données a doublé par rapport à l’an dernier pour atteindre 78.000 gigabytes. Près de 9.800.000 SMS ont été échangés dans la nuit du 24 décembre, soit une diminution d’environ 15 %.

Même constat chez Orange, puisque 35.000 gigabytes de vœux ont été envoyés sous forme de photos et petits films, ce qui représente une progression de 60 % par rapport à l’an dernier. Au total, 7,26 millions de SMS ont été envoyés, soit une diminution de 20 %.

Du côté de Telenet, 8.775 gigabytes ont été utilisés, ce qui représente une augmentation de 25 % et 2.010.352 SMS ont été envoyés. Un chiffre fort semblable à celui de l’an dernier.

Enfin, chez Base, les clients ont envoyé près de 3.905.697 SMS et consommé 20.150 gigabytes.

Les Diables raffolent des réseaux sociaux

Our first Christmas together. Want to wish all you guys a happy Christmas 👪 pic.twitter.com/AixeqgsaJw