Devillage: l'Union belge de football et Sun Voyages condamnés à des amendes jusqu'à 3000 euros (photos)

Le Devillage a connu de nombreux problèmes sanitaires et d’électricité à l’arrivée des supporters belges à Recreio dos Bandeirantes, en juin 2014. © Belga/Dirk Waem

De nombreux supporters avaient porté plainte suite à des problèmes sanitaires et d’électricité au sein du camping installé au Brésil lors de la Coupe du monde de football en 2014.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné l’Union belge de football (URBSFA) et l’entreprise Sun Voyages à des amendes de 3000 euros dans le dossier du camping Devillage, installé à Recreio dos Bandeirantes, au Brésil, lors de la Coupe du monde de football 2014.

De nombreux supporters s’étaient plaints à l’époque de nombreux problèmes au sein de ce camping, notamment au niveau des sanitaires et de l’électricité. 205 d’entre eux avaient décidé de se réunir avec l’organisation de défense des consommateurs Test-Achats pour introduire une plainte contre l’Union belge, Sun Voyages et la société Oranje Camping.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné l’Union belge et Sun Voyages pour leur comportement nonchalante par rapport à l’organisation de ce camping. L’Union belge et l’entreprise Sun Voyages doivent donc payer des amendes de 3000 euros et rembourser totalement chaque supporter concerné. La société Oranje Camping a par contre été acquittée, car elle ne pouvait être considérée comme un organisateur à part entière du Devillage.

(Photos : Belga/Dirk Waem)