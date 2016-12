Stéphane Breda s'étonne de l'exclusion d'Esiti lors de La Gantoise-Anderlecht: "Cette faute mérite la jaune, Nuytinck a simulé"

L’ancien arbitre belge Stéphane Breda est revenu sur la faute d’Anderson Esiti qui a changé le cours du jeu lors du duel entre La Gantoise et le Sporting Anderlecht, ce jeudi. Suite à cette exclusion, les Buffalos ont conclu les 50 dernières minutes du match à dix. Et selon notre consultant, cette carte rouge n’aurait pas dû être sortie par l’arbitre M. Lambrechts.

« À vitesse réelle, j’ai été très surpris de voir l’arbitre brandir la carte rouge », explique Stéphane Breda. « J’ai pris le temps de regarder plusieurs ralentis et j’ai été conforté dans ma première position. Il y a un pied en avant mais Esiti ne touche quasiment pas la jambe. C’est l’élément déterminant pour juger de la sévérité de la sanction à prendre par l’arbitre. Au maximum, cette phase doit découler sur une carte jaune par rapport à l’engagement physique du Gantois. Et ce qui me dérange le plus, ce n’est pas la faute en elle-même, c’est le comportement de Nuytinck, qui induit complètement l’arbitre en erreur et qui se roule de douleur en se tenant, en plus, la jambe gauche alors que c’est la droite qui a été touchée. C’est une simulation totale de la part du défenseur central anderlechtois et je regrette qu’une telle phase ne soit pas poursuivie par la Commission car c’est de la tricherie manifeste. »