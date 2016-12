Jean, 26 ans, avait donné un coup de boule à l'arbitre: jugé à Mons, il a présenté ses excuses

G. M.

Une poignée de mains entre prévenu et partie civile en fin d’audience. La chose est rare, et assez sympathique à vrai dire, pour qu’on y fasse écho. Pourtant, entre Fabrice, l’arbitre amateur de 45 ans, et Jean, le joueur de 26 ans, tout avait plutôt mal fini, le 13 septembre 2015, à l’issue d’un match en provinciale.