Tertre: fin de l'évacuation des terres polluées de Carcoke en 2017

Le site de l’ancienne cokerie Carcoke à Saint-Ghislain est en cours de réhabilitation depuis plus de 13ans ! En effet, les 47 hectares de terrain prennent du temps à être dépollués. Des milliers de tonnes de terre ont déjà été évacuées. Pour 2017, la société SPAQuE compte bien en finir avec ce chantier-là. L’objectif : se concentrer sur le confinement d’une partie très polluée du site afin que les substances toxiques ne se puissent plus se diffuser dans le sol.

Le site de l’ancienne cokerie Carcoke, à Tertre, représente une superficie de 47 hectares. L’entreprise a fermé ses portes en 1998, laissant derrière elle une vaste étendue de terres polluées. « En 2001, il y avait déjà les premières études. La déconstruction a été effectuée en 2003, après quoi on a commencé la dépollution des terres. C’était un site très pollué ! Cela nous a même obligé à creuser à plus de 10 mètres de profondeur ! Pour nous ça représente l’un des plus importants chantiers que nous avons à traiter », explique Caroline Charlier, chargée de communication pour SPAQuE (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement). En une dizaine d’années, des milliers de tonnes de terres polluées ont été évacuées du site. « On réhabilite les sols mais il y a une partie de 13 hectares très polluée, au nord du site. Il y a du cyanure dans la terre. En novembre 2015, on a refait des prélèvements dans cette zone pour voir ce qu’on allait faire par la suite... Il s’avère qu’on ne pourra pas développer de logements ou de zone d’activité sur cette partie du site », précise-t-elle.

Ces terres ne seront donc pas évacuées mais bien confinées.

