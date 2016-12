Mons: une subvention de 250.000 euros pour créer une piste cyclable sur la rive droite du canal du Centre

Cette piste cyclable permettra la création d’une liaison sécurisée entre le parking de délestage du Grand-Large et la Gare de Mons.

Grâce à cet investissement, la mobilité douce est encouragée à Mons et une solution alternative écologique et durable visant à faciliter le déplacement des Montois et des navetteurs est apportée.

Le budget global des travaux est estimé à 411.994 EUR.