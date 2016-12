Walcourt: le chauffard qui a tué Greg et Melanie le 11 juillet 2015 sur la route des Barrages écope de deux ans de prison avec sursis (vidéos)

G.F.

Le 11 juillet 2015, Greg 28 ans et Melanie, 24 ans étaient tués dans un accident sur la route des Barrages à Walcourt. Le chauffard, un Froidchapellois, écope de deux ans de prison avec sursis, une déchéance du droit de conduire pendant un an et une amende de 6000 euros. La justice l'a reconnu responsable de l'accident.