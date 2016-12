Le parc Bellewaerde vous souhaite ses bons vœux en annonçant une grande nouvelle

Cet automne, Bellewaerde a commencé la construction d’une nouvelle attraction. Pour la première fois en Europe, un Duelling Alpine Coaster sera construit sur une pente non-naturelle. L’attraction est composée de deux voies parallèles qui permettront aux visiteurs de dévaler la pente dans un duel surprenant. Elle ouvrira en 2017.

Avant que les visiteurs puissent s’affronter en duel, une balade à leur couper le souffle les attend. Grâce à un pont unique, les familles arrivent entre des cimes des arbres dans une tour imposante de 25 mètres de haut. Cette tour leur offre une vue imprenable sur Bellewaerde.

Pour le développement et la construction de cette attraction, un portefeuille d’investissement de 4 millions d’euros a été prévu. « Cette attraction unique a été conçue sur mesure pour notre public cible très familial, mais c’est aussi l’attitude de nos employés motivés, aimables et serviables qui permet de réaliser la mission de Bellewaerde : offrir de l’amusement et de l’aventure dans un cadre naturel, où familles et amis peuvent vivre ensemble des expériences authentiques et des moments inoubliables », selon Stefaan Lemey, directeur de Bellewaerde.

