Fraude mécanique: des révélations «plus grandes que l'affaire Festina» dès janvier

Istvan Varjas s’est fait un nom dans le cyclisme. Connu pour être l’inventeur du moteur électrique placé dans un vélo (de course), il s’est livre au journal français Le Monde. En janvier 2017 paraîtra un documentaire américain sur la fraude mécanique dans le cyclisme professionnel. Avec, paraît-il, des révélations étonnantes. Dans la foulée, Varjas dévoilera tout ce qu’il sait sur le sujet. Une équipe de haut niveau, ainsi qu’un ancien champion seraient liés à la fraude mécanique, toujours utilisée par le peloton et mal détectée par l’UCI. « Les tablettes, que des commissaires passent sur les vélos au départ, ne suffisent pas à détecter le système le plus onéreux. Quant aux autres, après le contrôle qui a lieu dans l’heure précédant le départ, un mécanicien peut facilement changer le vélo ou la roue arrière. »

L’UCI au courant ?

Varjas accuse même l’UCI de taire la fraude, alors qu’elle est au courant de son existence. « Quand on me demande qui utilise ces moteurs, j’ai l’habitude de dire : ‘Demandez à l’UCI, ils le savent’. »