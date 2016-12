Parti du Travail de Belgique: Raoul Hedebouw, son programme marxiste pour la Wallonie

Gaspard Grosjean & Michel Royer

Raoul Hedebouw est sans conteste l’un des hommes politiques de l’année 2016. Le charismatique porte-parole du Parti du Travail de Belgique (PTB) a le vent en poupe, à l’instar de son parti, crédité de plus de 16% des voix au sud du pays selon le dernier baromètre du Soir. Le Liégeois de 39 ans ambitionne de gros résultats aux prochaines communales, notamment dans les bassins liégeois et carolorégien. Le député fédéral récuse le terme de communiste et préfère l’étiquette marxiste. Pour la première fois, il livre les pistes de ce programme pour la Wallonie.