Intercommunale Hygea: une indemnité pour qui?

C.T.

Qui dirait non à une petite prime de 3.700 € ? Pas la secrétaire du conseil d’administration de l’Hygea. Est-elle la seule à qui est destinée cette « indemnité de fonction » ? Pas clair ! En tout cas, le conseil communal de Frameries, lui, a dit non, et les représentants de la commune à l’assemblée générale de l’Hygea ce jeudi soir porteront ce refus.