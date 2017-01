publié le 1/01 à 06h10

L e site archéologique de Spiennes, qui couvre près de 100 hectares, fait partie des plus anciens et des plus grands centres d'extraction de silex en Europe. Reconnu par l'UNESCO en 2000 , il regorge de trésors pour tous les amateurs de la préhistoire. Lors de la dernière fouille archéologique de l'année, on y a d'ailleurs fait une découverte surprenante. Ce 28 décembre 2016, une hache polie en silex -mais pas en silex de Spiennes !- a été retrouvée au fond d'un des puits.