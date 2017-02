1/02 - 20h00

Le rassemblement a eu lieu ce jeudi, et la date n'a pas été choisie au hasard... Le 1 er février, c'est la journée mondiale du galgo. Chaque année, à la fin de la saison de la chasse, des milliers de lévriers espagnols sont massacrés. Les méthodes utilisées sont des plus barbares... Pour sensibiliser le public à leur cause, une vingtaine de personnes et autant de chiens sont allés à la rencontre des Dourois. Tous ces chiens sont des rescapés, mais gardent des séquelles.